陳茂波:香港第三季經濟持續增長

中評社香港8月3日電／香港財政司司長陳茂波預計，本年度的經營帳目或由原先估計的數十億元赤字轉為盈餘，政府同時開源節流，發展經濟，但因應賣地表現未回復，以及加快發展北部都會區等因素，估計本年度綜合帳目仍會是赤字，強調政府財政穩健及健康。



據香港電台報導，陳茂波今天上午在一個電台節目表示，本港首季經濟增長約3%，第二季度保持勢頭，因首兩季出口推動增長力度大，但第三季度未必做到相似增幅，預計第三季經濟仍會持續增長，期望隨著旅客訪港、盛事活動舉行，以及美國有望9月起減息，可利好資產市場及營商環境。