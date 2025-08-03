【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄羅斯索契市一油庫遭無人機襲擊
http://www.CRNTT.com
2025-08-03 13:48:57
中評社香港8月3日電／俄羅斯南部城市索契市市長安德烈·普羅舒寧3日說，當地一座油庫遭無人機襲擊引發大火。消防部門出動120餘名消防員滅火，目前火勢已得到控制。
新華社報導，普羅舒寧在社交媒體發文說，無人機碎片墜落導致一個容量為2000立方米的儲油罐起火。事故沒有造成人員傷亡。
據俄羅斯媒體報導，為保證民用飛機飛行安全，俄羅斯航空署一度宣布在索契機場實施航空管制。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中俄“海上聯合－2025”聯合演習開幕
(2025-08-02 22:36:37)
普京稱首批量產型“榛樹”導彈已交付俄軍
(2025-08-02 21:37:16)
中俄“海上聯合-2025”聯合演習開幕
(2025-08-02 06:31:52)
俄核潛艇基地受損情況引猜測
(2025-08-01 13:37:03)
俄羅斯將與貝寧加強軍事合作
(2025-08-01 13:34:18)
外媒：激戰16個月後，俄軍攻下烏東重鎮
(2025-08-01 13:30:50)
俄羅斯堪察加半島近海強震後測到約千次餘震
(2025-08-01 10:25:13)
俄外長與敘政權外交負責人討論地區局勢
(2025-08-01 10:20:19)
俄新型核潛艇換裝高超音速導彈
(2025-07-31 10:56:43)
俄烏衝突再創“無人機空戰”新模式
(2025-07-31 09:37:43)