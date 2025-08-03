俄羅斯索契市一油庫遭無人機襲擊

中評社香港8月3日電／俄羅斯南部城市索契市市長安德烈·普羅舒寧3日說，當地一座油庫遭無人機襲擊引發大火。消防部門出動120餘名消防員滅火，目前火勢已得到控制。



新華社報導，普羅舒寧在社交媒體發文說，無人機碎片墜落導致一個容量為2000立方米的儲油罐起火。事故沒有造成人員傷亡。



據俄羅斯媒體報導，為保證民用飛機飛行安全，俄羅斯航空署一度宣布在索契機場實施航空管制。