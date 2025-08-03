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千島群島附近海域發生7.0級地震
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2025-08-03 14:32:48
中評社香港8月3日電／新華社報導，據美國地質調查局地震信息網消息，俄羅斯千島群島北庫裡爾斯克以東約120公里處於北京時間3日發生7.0級地震，震源深度41公里。
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