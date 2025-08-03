中評社香港8月3日電／中俄全面展開聯合演習海上演練階段，參加演習的中俄海上艦艇編隊，今早在俄羅斯海參崴附近海域開展多課目演練。



香港電台報導，根據演習方案，中俄海上艦艇編隊將舉行為期3天的海上演練，演練內容包括援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個課目演練，並開展實際使用武器訓練，檢驗前期聯合籌劃期間方案計劃研討成果。