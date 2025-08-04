李風：當前台海局勢演變與應對之策

李風 中評社香港8月4日電（作者 李風）目前，台海局勢風高浪急，充滿高度風險。務實“台獨”工作者賴清德及“台獨”勢力正在向大陸進行各種挑釁，美國反華勢力也會加緊向“台獨”勢力下指導棋，“反共抗中”將掀起一輪新的高潮。因此，台海不僅波濤洶湧，甚至有出現驚濤駭浪的可能。



一、堅決打擊“台獨”分裂勢力，消除國家統一隱患



應當看清，台灣賴清德當局是一個叛亂政權，一夥不認同自己是中國人的“台獨”份子，竊取中國土地在那裡大肆進行“台獨”分裂活動。近期，賴清徳在“台獨”操作方面，不僅推動了意圖清除反對派的政治“大罷免”，搞了一場政治鬧劇。同時，在台灣社會中，掀起了新的一股“反中抗中”浪潮，如意算盤是，企圖糾合“反共的中華民國派”與“反中的台派”結合在一起，分化瓦解國民黨勢力及中間勢力，擴大他的“台獨”基本盤，向大陸進行新一輪政治挑釁，欺騙性極大，危害性也極大。可悲的是，國民黨一些人身䧟險境而不自知，也媚俗地跟隨民進黨，積極迎合民進黨主導的“反共抗中”新策略主張，公開聲稱對大陸反“紅共”，對內反“綠共”，文宣出現“反共，要和平”口號，似乎要與賴清德搞“反共比賽”，今后會將國民黨帶向何方，必須引起高度關注與警惕。



台灣民進黨當局“倚外謀獨”方面，重點是全面聽從及勾結美國極端反華勢力，勾結日本極右勢力，千方百計阻檔中國的發展，阻止中國的崛起及強大，“台獨”借機生事，製造事端，成為美國反華勢力及日本極右勢力對抗中國的“一張牌”，成為一個可讓美國交易的“一個棋子”。在堅決打擊“台獨”的同時，必須堅決反對及制止外部勢力對台灣問題的干涉。

