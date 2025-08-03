鄭麗君回台啥都沒說　藍委批“黑箱談判”

中評社台北8月3日電／“行政院副院長”鄭麗君赴美進行貿易談判結束返台，對實質內容三緘其口，避而不談任何內容。國民黨“立委”許宇甄直言，諷刺的是，當年鄭麗君自己還大聲主張經貿談判資訊“具重大公益性與即時性”，應即時公開、確保社會監督，如今卻成了密室政治的實踐者，強調“立法院”不會為黑箱談判背書，“賴政府”依法應公開談判過程。



中時新聞網報導，許宇甄表示，賴清德面對媒體質疑，竟僅以一句“基於雙方保密協議”搪塞推託，形同廢棄“國會”的“憲政”監督機制，更等於宣告人民無權知情、無從參與。這不僅是對制度的踐踏，更是對人民主權的挑釁。



許宇甄指出，政府若與美國簽署涉及降汽車關稅、開放基改食品進入校園、擴大美牛與農畜產品進口等協議，依照“憲政”程序必須經“立法院”審查或備查。



許宇甄質疑，這些條件背後的談判過程為何全被隱匿？談判結果若“立法院”不認同，根本無法落實，為何“賴政府”要如此遮掩？這是否意味著，政府只想讓“國會”事後背書、讓全民無條件買單？這種黑箱談判、黑幕作業的作法，“立法院”決不會容忍！



許宇甄痛批，民進黨在野時高舉“公開透明、全民參與”的大旗，執政後卻成為一個靠“機密”、“黑箱”自我遮蔽、與人民隔絕的專斷政權。曾經高喊的“國會監督”、“全民參與”，如今全被賴清德一手粉碎。這不是雙標而已，而是權力的墮落，是對民主的背叛，是一種以政黨私利踐踏人民權利的制度性腐敗。



許宇甄指出，諷刺的是，早在2015年6月審查“條約締結法草案”時，時任“立委”蕭美琴與陳唐山，也就是現任“副總統”與遠景基金會董事長，曾提出附帶決議，要求主辦機關涉及經濟利益條約或協定前，應邀集利害關係人、學者專家，舉行公聽會、蒐集意見，並主動公開資訊，不得以政府資訊公開法為由封鎖訊息。這不只是立法要求，更是民主體制最後的防線。如今民進黨執政，卻對此決議充耳不聞，將過去自己的承諾視為廢紙，民主退步至此，令人憤慨。

