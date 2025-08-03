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日本受熱浪侵襲　名古屋和山口縣達攝氏39度
http://www.CRNTT.com   2025-08-03 15:44:44


　　中評社香港8月3日電／日本大部分地區持續受到熱浪侵襲。

　　日本氣象廳表示，高氣壓為日本廣泛地區帶來晴朗炎熱的天氣。截至當地早上 11時，東京以北群馬縣及部分地區溫度高達攝氏37.3度。名古屋和山口縣預計會達到39度。

　　日本47個都道府縣中，有38個已發出中暑警告。

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