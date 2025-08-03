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日本福島第一核電站完成第十三次核污水排海
http://www.CRNTT.com
2025-08-03 16:46:45
中評社香港8月3日電／日本東京電力公司今日結束福島第一核電站第十三次核污水排海，共排放約7800噸。
據香港電台報導，東電計劃今年度分七次、共排放約5.46萬噸核污水，今次是第二次。排海期間，核電站周圍海水放射性物質氚的濃度未出現異常。
核污水排海從2023年8月開始，至今共排放近10.2萬噸。
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