】 【打 印】 
日本福島第一核電站完成第十三次核污水排海
http://www.CRNTT.com   2025-08-03 16:46:45


　　中評社香港8月3日電／日本東京電力公司今日結束福島第一核電站第十三次核污水排海，共排放約7800噸。

　　據香港電台報導，東電計劃今年度分七次、共排放約5.46萬噸核污水，今次是第二次。排海期間，核電站周圍海水放射性物質氚的濃度未出現異常。

　　核污水排海從2023年8月開始，至今共排放近10.2萬噸。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：