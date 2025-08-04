中評現場：訪湖南抗戰紀念城　回望民族記憶

衡陽抗戰紀念城碑（中評社 陳思遠攝） 中評社衡陽8月4日電（記者 陳思遠）走過岳屏山旁的石階，兩岸記者8月3日上午來到了“衡陽抗戰紀念城”碑前，幾位老兵正扛著一面滿是簽名的旗幟，繞基座行走一圈以示敬意。紀念城碑聳立在岳屏山頂，八方的基座寓意著八方平安。然而，在81年前，衡陽並不平安。



1944年，震驚中外的“東方的莫斯科保衛戰”——衡陽保衛戰爆發，這是中國抗日戰爭史上作戰時間最長、敵我傷亡最大、程度最為慘烈的城市爭奪戰。47天的血戰讓衡陽這座千年古城被夷為平地，全城5.3萬建築被摧毀殆盡。在彈盡糧絕的情況，衡陽失守，但這場戰役重挫了日軍，其揚言“三天攻下衡陽”的計劃破滅，為世界反法西斯戰爭的勝利作出了積極的貢獻，衡陽市也因此成為全國唯一的抗戰紀念城。



兩岸記者分四排肅立在紀念碑前，聽著講解員的介紹，共同回顧了衡陽保衛戰這段慘痛的歷史，隨後眾人朝著衡陽抗戰紀念城碑三鞠躬，並敬獻花籃。



正如同行的新華社記者所說，這兩天在衡陽參訪了忠烈祠、衡陽抗戰紀念城碑等歷史遺跡，每一步行走都仿佛踩在當年的烽火記憶裡。雖然戰爭的硝煙早已散去，但站在這些承載著民族傷痛的紀念地前，依然能清晰感受到那段抗戰史的沉重，先烈視死如歸的勇氣，是中華民族不能忘卻的。“今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，希望能通過此次聯合採訪活動，讓兩岸同胞共同回望民族記憶，凝聚精神共鳴。”



“抗戰勝地 三湘新貌”2025海峽兩岸媒體聯合採訪由大陸國務院台灣事務辦公室新聞局、中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同舉辦，新華社、人民日報、中央廣播電視總台、中國日報社、中新社、中國台灣網、湖南衛視，及台灣中評社、中國時報、聯合報、TVBS、東森電視台及香港中評社等31家兩岸及香港媒體記者參加報導。



40餘名記者和特邀台灣青年自媒體人在長沙、衡陽、懷化等地開展為期一周的聯合採訪，走訪抗戰史跡體悟抗戰精神，採訪高新企業調研新質生產力發展成果，探訪古城苗寨感受多彩民族風情。

