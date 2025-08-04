湖南行：乘小火車遊梅花村　村支書曾繞台學習

“中國最美休閑鄉村”梅花村（受訪者供圖） 中評社衡陽8月4日電（記者 陳思遠）稻蛙基地連片鋪展，柏油馬路繞村蜿蜒。8月3日上午，在梅花村村支書劉淮的帶領下，兩岸記者乘坐觀光小火車駛入西渡鎮梅花村，實地感受農文旅融合發展繪就的鄉村振興新面貌。



“小火車沿線串聯起近2000畝農田，我們重點打造‘稻蛙共生’‘稻鴨共育’的綠色高效農業模式。”劉淮向記者介紹，這種模式既能重現兒時“蛙鳴伴稻香”的田園景致，又能實現農藥、化肥零使用，守護生態底色。



此外，工業旅遊和鄉村旅遊融合的基地梅花園成為拉動鄉村經濟發展的新引擎。“梅花村通過5年多時間的努力，已經創造了三個成效。第一，獲得多個國省榮譽。第二，集體經濟高速增長，從負債變成去年盈利480多萬，今年預計盈利600萬。第三，村民收入增長，從五年前1.3萬元增長到去年的3.6萬元。”在鄉村振興的強勁帶動下，眾多企業積極投資入駐，村民們則穩穩拿到了土地租金、入股股金和工作薪金，日子越過越紅火。對於未來，劉淮滿懷憧憬：“我們希望通過鄉村振興培訓，把梅花村‘農文旅’融合的成功模式推廣出去，同時推動研學產業和康養基地發展，促進一二三產業高度融合。”



如今的梅花村，以花為引的旅遊版圖持續擴容。梅花樂園、梅花魚莊、梅花壹號院民宿集群串聯成線，年接待遊客約30萬人次。“今年上半年已迎客25萬餘人次，10月的‘萬人宴’進行引流帶動，預計全年遊客達40萬。”劉淮話語間滿是期待。為讓花香飄得更遠，村裡正建加油站，引入投資方與村民入股，投用後將提供加油、洗車、充電等服務，讓遊客在旅遊中更便捷舒心。



“人不下田，穀不落地。”劉淮特別提及2015年赴台考察學習的經歷，台灣水稻生產中工廠化育秧、機耕、機插、無人機防控、機械收割、機械轉運、機械烘幹等7個環節的全程機械化作業，給他留下深刻印象。“我們現在用的烘幹機就是台灣三久牌的，2015年我去學習，2018年就已經將全程機械化作業運用到梅花村的農業當中。”這一實踐，為梅花村的田園綜合體築牢了堅實的產業根基。同時，他還將台灣先進的衛生環保理念與服務經驗，創造性地融入到梅花村的發展實踐中。

