湖南行：船山時間谷　鍛造鐘表產業新高地

船山時間穀鐘表產業園內最大的手表陳列在戶外（中評社 陳思遠攝） 中評社衡陽8月4日電（記者 陳思遠）8月3日上午，兩岸記者來到了衡陽縣，參觀了船山時間谷鐘表產業園。作為2021年湖南省重點項目、湖南省第三屆旅發大會重點推介項目，船山時間谷鐘表產業園憑借“全國唯一鐘表全產業鏈項目”“全省唯一鐘表產業集群”的獨特定位，於2025年4月獲得“中國鐘表產業基地”稱號，成為湘南大地崛起的特色產業標杆。



“自2022年10月啟動對外招商以來，園區已吸引112家企業投資，其中規模企業15家，構建起覆蓋鐘表全產業鏈的完整生態。”衡陽西渡高新區工委委員、管委會副主任黃建軍在接受採訪時介紹，目前園區年產值達54.3億元，2025年1－5月出口總額突破5400萬元人民幣。



“從核心部件到成表組裝，船山時間谷已實現產業鏈條的閉環運作，每日產能達30萬只，占據全球手表市場11%的份額。”中國鐘表協會副理事長唐靈軍指出，這些產品遠銷中東、杜拜、東歐、俄羅斯、印度、東南亞、非洲等國家和地區，在國際市場持續擴大“湖南製造”的影響力。產業蓬勃發展的同時，園區已帶動內部就業近4000人，輻射周邊外包從業5000餘人，成為區域經濟增長與民生改善的重要引擎。



在高質量發展賽道上，船山時間谷以技術創新鍛造核心競爭力。“我們引入專業手表檢測檢驗體系，為每塊手表賦予專屬‘電子身份’，通過全生命周期溯源管理築牢質量防線。”黃建軍介紹，園區與南華大學深度開展產學研合作，在機心等關鍵領域實現自主研發突破，持續推動產業技術升級。著眼未來，園區制定了清晰的十年發展規劃，黃建軍提到，在2030年力爭實現產值100億、稅收2億。唐靈軍也表示：“企業有生命周期，但產業沒有生命周期。船山時間谷正聚焦品牌化、高端製造與智能手表三大方向，加速向全球奢侈品鐘表品牌陣營邁進。”



產業騰飛的背後，是政策紅利與區位優勢的雙重加持。據介紹，衡陽縣組建由縣委書記、縣長掛帥的鐘表產業工作專班，聘請龍頭企業負責人擔任招商顧問，形成上下聯動的發展合力；創新推行“企業寧靜日”制度，即每月1－20日免檢免擾，設立“辦不成事”窗口兜底解難，為企業營造安心經營的優質環境。

