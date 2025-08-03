多種商品將因關稅漲價　美媒：美消費者買單

中評社北京8月3日電／據央視新聞：當地時間8月2日，美國媒體報導稱，由於受關稅政策帶來的成本提升影響，美國銷售商被迫提高產品售價，這意味美國消費者最終不得不為貨架上持續漲價的商品買單。



據美國有線電視新聞網援引美國商務部的數據，電腦是美國去年進口的主要商品之一。由於美國將對多個主要進口國家加征高額關稅，據統計，今年6月份美國電腦價格相較於去年同期上漲了近5%。據美國耶魯大學預算實驗室估計，如果特朗普政府所推行的高額關稅政策持續，或將導致電腦和其他電子產品價格短期上漲18.2%，長期上漲7.7%。



此外，關稅對服裝類商品的影響也尤為顯現。短期內，美國消費者可能會看到鞋類價格上漲40%，服裝價格上漲38%。長期來看，鞋類價格可能上漲19%，而服裝價格可能上漲17%。



特朗普政府近期還宣布了對歐盟和瑞士的關稅。根據美國葡萄酒和烈酒批發商的數據，進口葡萄酒和烈酒占美國酒類市場總銷售額的35%；而歐盟是美國市場中葡萄酒、威士忌和伏特加在內的酒精飲料的主要供應商，這意味著許多酒類也因關稅而開始漲價。



而瑞士去年向美國出口了價值超過40億美元的手表，特朗普政府目前要對瑞士徵收39%的關稅，耶魯大學預算實驗室估計，如果這一關稅實施，瑞士手表價格將在短期內上漲39.7%。



美消費者面臨1934年以來最高關稅稅率



耶魯大學預算實驗室還指出，美國對進口商品徵收的平均有效關稅稅率達18.3%，為1934年以來最高水平，並將使2025年每個美國家庭平均支出增加2400美元。

