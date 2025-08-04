香港全民運動日 特首官員與民同“動”

香港特區行政長官李家超出席由康樂及文化事務署（康文署）舉辦“全民運動日2025”於主場館九龍公園體育館的活動，向巿民傳遞勤做運動有益身心的信息。圖示（左四起）康文署副署長（康樂事務）徐曉露、康文署署長陳詠雯、社區體育事務委員會主席容樹恒教授、香港特區行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、社區體育事務委員會副主席霍啟山和其他嘉賓在“全民運動日2025”的展板前合照。（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月4日電（記者 盧哲）8月3日是香港“全民運動日2025”，康文署多個康樂設施免費開放。香港特區行政長官李家超、特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩等當天到九龍公園體育館與市民一同運動，體驗打球、擊劍、賽車等各項競技，現場歡聲笑語不斷。李家超在社交媒體說，玩虛擬劍擊時獲奧運金牌“劍後”江旻憓指導，“擊中目標得分得fun！”



當天下午，行政長官李家超出席由康樂及文化事務署（康文署）舉辦的“全民運動日2025”於主場館九龍公園體育館的活動，向巿民傳遞勤做運動有益身心的信息。與李家超一同出席活動的嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌、康文署署長陳詠雯、康文署副署長（康樂事務）徐曉露、社區體育事務委員會主席容樹恒及副主席霍啟山，以及巴黎2024奧運會女子重劍個人賽金牌得主江旻憓和三屆亞運會及全運會男子個人公路賽金牌得主黃金寶。



適逢今年香港首次與廣東省及澳門特別行政區共同承辦第十五屆全國運動會（全運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），“全民運動日2025”以“全城齊運動 全民撐全運”為主題，康文署在指定體育館舉辦一系列免費康體活動，重點推廣多項全運會和殘特奧會項目，與巿民一起響應國家體育盛事。



李家超一行抵達九龍公園體育館時，場內已經十分熱鬧，市民在各展位玩得不亦樂乎。李家超等一進大門就受到市民歡迎，不少人揮手與特首打招呼，並拿出手機拍照。



李家超等一眾嘉賓首先觀賞了啦啦隊表演，接著繞場一周，分別參與了橄欖球、虛擬撃劍、虛擬鐵人三項、高爾夫球、虛擬小型賽車等展位的活動。在橄欖球展位，李家超與幾位不同年齡段的小朋友交談，並給他們傳球。在傷健共融乒乓球及霹靂舞示範展位，李家超主動走向運動員，與他們交談打氣。在虛擬撃劍環節，李家超親自上場體驗，與奧運冠軍江旻憓一同嘗試“利刃出鞘”。李家超後來在其社交媒體上說：“我新手試玩虛擬劍擊，獲奧運金牌‘劍後’江旻憓指導，擊中目標得分得fun！”