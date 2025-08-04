李家超：經過一個多月的諮詢後有三點體會

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席2025年《施政報告》地區諮詢會後表示，至今共收到超過5500份意見書，感謝大家踴躍建言獻策，意見很有啟發性，經過差不多一個多月的諮詢後，有三點體會。



李家超表示，今年《施政報告》公眾諮詢在6月16日開始之後，至今大約一個半月。特區政府已經舉辦了超過40場諮詢會，接觸的不同人士包括商界和專業界別 、同鄉組織、青年代表、宗教界、公務員團體、立法會議員、全國人大代表和政協委員等。連同市民在其他途徑提供的意見，包括專題網站和社交媒體、電話熱線、電郵、傳真及郵遞等，特區政府至今共收到超過5500份意見書，較去年諮詢的同期多接近百分之十，多謝市民重視和支持《施政報告》的公眾諮詢。



李家超說，感謝大家踴躍建言獻策，意見很有啟發性。經過差不多一個多月的諮詢後，有三點體會。



第一，市民普遍認同本屆政府敢於改革，處理多年的“老、大、難”問題。在諮詢期間，市民大致認同本屆政府積極推出改革措施，包括制訂“簡朴房”制度，取締多年的劣質“劏房”，提出規管網約車的立法建議，決心解決多年網約車法律空白的問題等。有很多市民亦鼓勵我們繼續努力，並提及他們很高興見到香港在很多國際評級方面不斷上升，包括世界競爭力、安全城市等，他們認為這些都是最客觀的成績表。



第二，政策要宏觀微觀兼備。宏觀方面，我們要發展經濟，但要以微觀政策改善民生。這點使我更重視在制訂政策時要照顧細節，平衡利弊，更要多做解說，令市民感覺到政策帶來的正面效益，令他們覺得有認同感和獲得感。



第三，社會重視北部都會區發展，支持我提出要加快發展北部都會區，認同北部都會區是我們未來發展的新引擎，應該以破格思維，只要安全又有效益，無論任何地方的建造方法和用料，都可以採用，要引入新理念、新辦法，提速提效發展。