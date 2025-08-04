中評特寫：李家超與江旻憓“出劍”得fun

香港特區行政長官李家超與奧運金牌“劍后”江旻憓一同玩虛擬劍擊（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月4日電（記者 盧哲）8月3日是香港“全民運動日2025”，康文署多個康樂設施免費開放。香港特區行政長官李家超當天到九龍公園體育館與市民一同運動，更與奧運金牌“劍后”江旻憓一同玩虛擬劍擊，場面十分難得，引起重重圍觀。



當天下午，李家超出席由康樂及文化事務署（康文署）舉辦的“全民運動日2025”於主場館九龍公園體育館的活動，向巿民傳遞勤做運動有益身心的信息。與李家超一同出席活動的嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩以及巴黎2024奧運會女子重劍個人賽金牌得主江旻憓和三屆亞運會及全運會男子個人公路賽金牌得主黃金寶。



李家超等一眾嘉賓首先觀賞了啦啦隊表演，接著繞場一周，分別參與了橄欖球、虛擬撃劍、虛擬鐵人三項、高爾夫球、虛擬小型賽車等展位的活動。在虛擬撃劍環節，李家超親自上場體驗，在聽取技術指導講解之後，李家超右手持劍上場，與左手持劍的奧運冠軍江旻憓一同嘗試“利刃出鞘”。



雖然面對的智能電子屏幕閃爍很快，但李家超嘗試幾次後在江旻憓指導下戳中得分點，大屏幕跳出“恭喜”字樣，現場掌聲笑聲連連。李家超和江旻憓“握手休戰”，並轉向鏡頭留下合影。李家超後來在其社交媒體上說：“我新手試玩虛擬劍擊，獲奧運金牌‘劍后’江旻憓指導，擊中目標得分得fun（意為快樂，也諧音“分”）！”



