李家超：香港正處於經濟轉型　機遇大於挑戰

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席2025年《施政報告》地區諮詢會後表示，現在，香港正處於經濟轉型期、外圍環境依然有很多不確定性，但香港機遇大於挑戰。



李家超表示，香港經濟整體正面發展，今年第二季增長百分之3.1，是連續兩年半錄得正增長；全職僱員每月就業收入中位數在三至五月是2萬5千元，按年上升約7%。上半年的商品整體出口貨值按年上升12.5%。第二季私人消費開支恢復溫和增長，按年上升1.9%。



李家超表示，剛在星期三發表的《香港營商環境報告》，反映國際投資者對香港的信心再進一步提升，例如港股今年以來上升27%，IPO（首次公開招股）集資額按年上升約6倍；境外來香港的公司接近1萬家，創歷史新高，香港在全球競爭力和國際金融中心排名，都位列全球三甲。這些數字和排名，反映政府方向整體正確。



李家超指出，香港經濟正經歷轉型階段，有行業做得更成功，亦有行業面對挑戰，各行各業在調整進程會有不同步伐，但經濟轉型會使將來經濟更強大。



李家超指出，過往香港經歷過多次經濟轉型，從大笪地時代賣大光燈可以賣到成行成市成為當年的百萬富翁，但到商場林立，大光燈變得式微；從打字機轉型到電腦時代；BB傳呼機由每人必備轉型到現在每一個人都有手提電話，完全被取代，這些轉型會為我們帶來更進步、經濟發展更強大的結果。



李家超談到，轉型期間會出現更替，但行業之後發揮會更進步。經濟轉型不單不能逆轉，更是我們唯一打贏競爭對手的唯一出路，亦是使我們經濟更強大的必經之路。在經濟轉型的路上，有人跑得更快，但有人需要我們扶著一起走，但香港的經濟正是正面發展，世界其他不同地方、城巿面對的挑戰比我們更大。



李家超說，香港人有韌力、有方法，加上國家對香港的全力支持和愛護，只要我們求進求變，我們就能夠戰勝對手，發展得更好，生活有更好保障。政府會制訂積極政策，創造機遇，亦會支援面對壓力的企業，帶領社會乘風破浪。