李家超：的士車隊有磨合期　未來會更好

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席2025年《施政報告》地區諮詢會後表示，有見的士服務未必完全達到市民要求，特區政府引入的士車隊制度，以提升的士管理和服務，經過初期磨合期，相信的士車隊會做得更好。



李家超表示，多年來，很多市民對於的士服務希望達到的水平，在的士服務方面，特區政府覺得未必完全達到市民的要求，所以我們跟業界一起提升的士服務。過往這麼多年，的士都是一個很自由的行業，即是很多都是單一的士或營運者運作，就是因為這原因，在管理方面是難以做到，所以提出用車隊提升的士管理。



李家超亦表示，現時我們的制度已經要求的士提升多方面的服務，包括的士車輛的質素，以及在的士車輛中有攝錄機，以確保服務達標，我們亦要求有行車紀錄，當有任何管理方面的問題，可以針對問題提升不同方面的要求，我們有數據，亦希望經過車隊有良好管理，將整體服務提升。



李家超稱，目前來說，雖然在初階有磨合期，但我聽到很多用過車隊服務的市民覺得態度不錯，很有禮貌，亦將一些實際大家想瞭解的問題，大家都有溝通，這方面我覺得是進步中。當然，經過車隊初期磨合期的營運，相信的士車隊會做得更好。