李家超：解決民生問題需與宏觀發展對接

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席2025年《施政報告》地區諮詢會後表示，民生問題屬於微觀性問題，一定要與宏觀的整體發展對接起來，因為如果將餅做大，多些就業，而且每一個就業的機會或效益帶來更好的收入，這都令大家生活得更好。



李家超表示，市民的問題往往是很直接的，即是說在生活上也好，在日常上班也好，都是他們最直接希望我們解決的問題，包括涉及交通運輸、醫療、教育，或是社區設施等。這方面的意見我在其他的諮詢會都有聽到，而每一屆的諮詢會都有提及在地區方面，市民生活日常所經歷而需要我們解決的問題，我覺得這些是重要的，亦因為如此，我們與市民接觸交流都是要聽這些意見。



李家超亦表示，無論我們發展得怎樣好，市民真真正正感覺到發展是否好，就與他們日常的生活有關，例如交通配套是否足夠。所以在地區治理中，我們要知道例如在某處是否需要建立一些方便需要幫助的人士，例如輪椅使用者，哪些位置可以方便推過馬路，又或者交通燈配置如何改良等，這些都是重要的。民生問題方面，例如，地區衞生，剛才亦有提及滴水問題，這些都是重要的。



李家超稱，民生問題屬於微觀性問題，一定要與宏觀的整體發展對接起來。因為如果我們的餅做大，多些就業，而且每一個就業的機會或效益帶來更好的收入，這都令大家生活得更好。特區政府會創造更多發展機會，開拓新市場，令整體經濟發展得更好。