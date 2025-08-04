中評鏡頭：全民運動日 江旻憓人氣高

江旻憓對合影有求必應（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月4日電（記者 盧哲）8月3日是香港“全民運動日2025”，康文署多個康樂設施免費開放。巴黎2024奧運會女子重劍個人賽金牌得主江旻憓當天與香港特區行政長官李家超等當天到九龍公園體育館與市民一同運動，向巿民傳遞勤做運動有益身心的信息。中評社記者在現場看到，江旻憓的人氣仍與奧運奪冠時一樣高漲，從兒童到長者都紛紛前來合影，而江旻憓也保持“微笑劍后”的招牌微笑，來者不拒。



當天下午，江旻憓與李家超等嘉賓一同出席由康樂及文化事務署（康文署）舉辦的“全民運動日2025”於主場館九龍公園體育館的活動。一眾嘉賓首先觀賞了啦啦隊表演，接著繞場一周，分別參與了橄欖球、虛擬撃劍、虛擬鐵人三項、高爾夫球、虛擬小型賽車等展位的活動。



在官員因公務先行離場後，江旻憓留在場內與市民互動。她看起來原本想要與市民一起體驗運動項目，但奈何認識她的市民太多，許多人上前打招呼及請求合影，幾乎無法走到最近的項目展位。江旻憓索性停下腳步，十分熱情招呼前來合影的市民，她全程保持招牌笑容，無論是長者還是小朋友都有求必應，還多次半蹲配合拍照。



一位正在讀書小學六年級的黎同學一直在默默拍攝江旻憓。她對中評社記者說，自己很喜歡江旻憓，“因為她奧運比賽的時候很堅強，雖然比賽後她有哭，但是她很努力得到了冠軍。”黎同學說，自己看了一些江旻憓賽後的採訪以及回港後的節目，很受鼓舞。雖然因為害羞，黎同學最終沒有上前與江旻憓合影，但她表示以後還會關注香港不同的運動員，“因為香港的運動員大家都很厲害，值得我學習。”