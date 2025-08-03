多國譴責以部長在阿克薩清真寺區域公開祈禱

中評社北京8月3日電／新華社報導，巴勒斯坦、沙特阿拉伯、約旦3日紛紛發聲，譴責以色列國家安全部長本-格維爾當天早晨在警方護衛下進入耶路撒冷老城阿克薩清真寺區域（以方稱為聖殿山），並首次在該區域公開祈禱。



巴勒斯坦通訊社3日報導說，巴勒斯坦總統府發言人魯代奈當天表示，這種危險且應予譴責的行為，其目的是破壞阿拉伯國家和國際社會為恢復該地區和平與穩定所作的努力。魯代奈說，持久和平只能通過承認巴勒斯坦人民享有自由、獨立和建立主權國家的權利來實現。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）3日發表聲明說，本-格維爾的行為是以色列針對巴勒斯坦人民和土地持續侵略的延續。以色列對加沙地帶的戰爭、猶太定居者在約旦河西岸的暴力事件都是對地區局勢的火上澆油。



沙特外交部在聲明中說，沙特強烈譴責以色列官員一再採取挑釁行為，加劇地區衝突。沙特在聲明中再次呼籲國際社會制止以色列官員違反國際法、破壞地區和平的行為。



約旦外交部發言人蘇菲安·古達3日表示，約旦完全拒絕並強烈譴責本-格維爾多次進入阿克薩清真寺區域，並警告此舉將造成嚴重後果。



阿克薩清真寺位於耶路撒冷老城，其所在地被穆斯林稱為“尊貴禁地”，以色列稱之為聖殿山。此地既是伊斯蘭教也是猶太教聖地，長期成為巴以衝突焦點。以色列在1967年第三次中東戰爭中從約旦手中奪取耶路撒冷老城控制權。根據約以兩國協議，這一區域的管轄權仍歸約旦，但治安權由以色列控制。