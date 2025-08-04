愛潑斯坦前女友轉入女性監獄

8月1日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普回答提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據新華社報導，英國《星期日郵報》援引知情人士消息報導，已故美國富商傑弗裡·愛潑斯坦的前女友吉絲蘭·馬克斯韋爾日前以遭遇死亡威脅為由，獲准轉入美國一所最低安全警戒級別的全女性囚犯監獄。



轉獄發生在馬克斯韋爾與司法部副部長托德·布蘭奇面談之後。按照《星期日郵報》的說法，像她這類獲刑20年的性犯罪者轉入上述相對“舒適”的監獄，在美國並無先例。受害者及家屬對此表示強烈譴責。



受害者家屬：“她是惡魔”



馬克斯韋爾因誘拐少女從事性交易等罪名於2022年獲刑20年，轉獄前關押在佛羅里達州塔拉哈西聯邦監獄，該監獄內關押著因謀殺和強姦等罪名獲刑的重罪犯。



愛潑斯坦案風波持續發酵，馬克斯韋爾近日曾與布蘭奇面談，兩天談話累計9個小時。談話詳細內容未公開。《星期日郵報》援引知情人士說法報導，馬克斯韋爾因這場談話被同獄囚犯視作“告密者”，不斷遭遇死亡威脅。由於所在監獄長期人手不足，且關押大量重罪犯，馬克斯韋爾的生命遭遇“真切威脅”。7月31日，在夜色掩護下，她被悄悄轉移至得克薩斯州的布賴恩監獄。



布賴恩監獄是全美安全警戒級別最低的監獄之一，僅關押女性囚犯，且多為“非暴力的白領罪犯”，比如從矽穀新貴淪為詐騙犯的伊麗莎白·霍姆斯。霍姆斯創立血液檢測企業“西拉諾斯”，後東窗事發，其主導的“抽指血查癌症”騙局敗露。



據美國監獄管理局網站介紹，在布賴恩監獄，囚犯可在其面積約15萬平方米的場地內散步；可參與訓練導盲犬等活動，一天內有大量時間與動物相伴；監獄還安排瑜伽課程等活動。《星期日郵報》報導，布賴恩監獄因此被戲稱為“聯邦營地”。