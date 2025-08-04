國潮澎湃，文化自信點亮消費新力量

中評社北京8月4日電／據光明日報報導，周末的午後，北京前門大街人民咖啡館，陽光透過古樸的窗欞灑進屋內，投下斑駁的光影。



“推門進去的瞬間，一下就被那撲面而來的‘中國味’擊中了，牆上的標語、復古的擺件，將人拉回到那段‘激情燃燒的歲月’。”26歲的林薇身著新式旗袍坐在店內，端起一杯印著中國地圖圖案的拿鐵咖啡，沉浸在這滿滿的氛圍感之中。門外，幾名外國遊客正舉著相機，拍攝這充滿東方韵味的場景。



“北京中軸線申遺成功後，店里生意更加紅火了。”店里的咖啡師一邊幫客人點單，一邊指著電子屏上的菜單說，“這些帶著紅色文化元素的飲品和糕點，賣得最俏了！”



北京中軸線上這條有著600多年歷史的商業街，澎湃著文化消費的新活力。這樣的場景，正在全國各地上演，從一線城市的購物中心到縣城的商業街，帶有中國文化元素的國貨潮品風頭正勁，激活了消費市場“一池春水”。



文化為根，千年古韵融入煙火日常



正值暑假，成都金沙遺址博物館的文創商店里，帶著8歲女兒前來參觀的李女士正在挑選紀念品。“這個太陽神鳥圖案的筆記本設計得很時尚，孩子特別喜歡！”她手中筆記本的封面，三千年前的金沙太陽神鳥元素躍然紙上，華麗而精巧，“正好可以給女兒用來在博物館集章打卡。”



小小文創的方寸之地，是傳承中華優秀傳統文化的展示窗口。7月19日，國家博物館文創“銷冠”鳳冠冰箱貼推出一周年時，累計銷量突破200萬件，為優秀傳統文化在當代文化消費中的強勁生命力寫下生動注腳。



這些帶著中華優秀傳統文化印記的文創產品，可謂吸睛又“吸金”，如天宮藻井冰箱貼、鳳冠冰箱貼這樣的文創頂流“一貼難求”，持續“圈粉”年輕人。

