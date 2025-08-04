婺劇《三打白骨精》持續爆火，廣受好評

浙江婺劇團在瑞典表演劇目《三打白骨精》。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據人民日報海外版報導，舞台上，由浙江婺劇藝術研究院（浙江婺劇團，簡稱“浙婺”）創作的《三打白骨精》甫一開場，飾演“白骨精”的楊霞雲便上演“三連變”：短短數秒，3張臉譜接連切換，華服瞬間化作素衣，引得觀眾驚呼連連。相關視頻在社交平台迅速傳播，火爆出圈。



流行於浙江金華、麗水、衢州一帶的婺劇歷史悠久。明清時期，各劇種的戲班相繼湧入金麗衢地區，與本地的民間音樂、文化習俗相融合，最終形成了高腔、昆曲、亂彈、徽戲、灘簧、時調6種聲腔相互交融的婺劇藝術。《三打白骨精》持續爆火，恰是如今古老婺劇傳承發展的縮影：守正創新，用一個個藝術精品唱響海內外。



創作：



邊演邊改常演常新



“‘變臉’借鑒了川劇的表演形式，放在白骨精這個角色身上很適合。”回憶起《三打白骨精》中這一“吸睛”橋段的設計過程，楊霞雲記憶猶新。在此基礎上，她在排練中突發奇想：如果衣服也能隨之發生變化，是不是更有衝擊力？於是，團隊又合力改良了演出服裝。



最終演出時，楊霞雲飾演的白骨精，通過變臉，配合服裝的瞬間更替，將角色的“皮、肉、骨”三重形態具象化——既吸引人眼球，又交代了角色變化多端的特點，暗合其“妖、人、魔”三重身份，給觀眾留下了深刻印象。楊霞雲說，變臉並非炫技，最終還是要服務於角色塑造。



在排演婺劇新劇目時，劇團主創十分注重對舞蹈、體操、雜技等不同藝術形式動作特點的借鑒，以及科技手段的融入，想方設法提升劇目藝術性和觀賞性。



劇中高潮段落，孫悟空為迷惑妖怪金蟾娘娘，化身成小蜜蜂盤旋舞台。定睛細瞧，這只靈動的“小蜜蜂”竟然是由一台無人機扮演——無人機“身著”珍珠棉、紗布等輕質材料製作的“蜜蜂戲服”，原本機器發出的嗡嗡聲，反倒成為讓人身臨其境的音效。

