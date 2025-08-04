中評社北京8月4日電／網評：公平競爭，做大外賣“蛋糕”



來源：人民日報 作者：林麗鸝



8月1日，三大外賣平台發聲，共同呼籲規範行業競爭秩序。美團表示將嚴格遵循相關法律法規，杜絕不正當競爭；淘寶閃購與餓了麼也聯合發文，明確表態抵制惡性競爭；京東表示堅決杜絕不正當競爭，抵制惡性補貼。



綜合整治低價無序競爭有助於矯正市場失靈，規範競爭秩序，使全國統一大市場成為各類經營主體公平競爭的大舞台。



不久前，外賣平台紛紛推出“0元購”“1分錢搶購”等促銷活動。外賣平台為何低價促銷？平台之間搶奪的已不僅是一頓飯的生意，爭的是從外賣到即時零售的流量轉化，搶的是用戶即時消費的使用習慣，為的是占領本地生活服務“最後一公裡”的高地。



對於低價無序競爭，市場監管總局多次約談餓了麼、美團、京東三家平台企業，要求相關平台企業嚴格遵守電子商務法、反不正當競爭法、食品安全法等法律法規，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭。



無序競爭不僅不利於行業健康發展，也不利於平台自身。外賣平台連接著廣大線下商戶、消費者和騎手群體，外賣行業發展事關促消費、穩就業、惠民生。外賣行業低價無序競爭可能扭曲市場消費結構、衝擊商家正常經營。消費者雖然看似賺了優惠，但搭進去更多時間和精力，影響消費體驗。訂單量暴增也可能給騎手帶來更多安全隱患。外賣是一個高頻剛需的行業，如果無序競爭，多方利益受損，平台“殺敵一千，自損八百”，最終也不利於自身發展。

