中評社北京8月4日電／網評：擴大文旅消費要下綉花功夫



來源：新華社 作者：宋雄偉



每年暑期都是文化和旅遊消費的高峰期，也是觀察居民消費潛力、檢驗營商環境與政府服務能力的重要窗口。從今年來看，全國各地圍繞提振文旅消費紛紛拿出“真功夫”：賽事、演唱會、研學游、避暑游百花齊放，消費補貼、門票減免、夜間文旅體驗輪番登場，形成了多層次、多維度、多群體的文旅消費盛景。這是市場自身復甦活力的體現，更是政府精準發力、持續優化服務與營商環境共同作用的成果。



文旅消費活力的激發，離不開良好營商環境作為保障。營商環境的優化體現在准入便利，降低市場准入門檻；運營便利，優化審批流程、減輕稅費負擔；預期穩定，打造公平透明、可預期的法治環境。比如，發展“票根經濟”，青島等地通過打通“文化—旅遊—商務—體育—會展”各環節，實現多部門數據共享和服務協同；江蘇則圍繞蘇超賽事，推動酒店、景區、交通企業形成聯合促銷機制，增強了市場的自組織能力，也提升了企業參與積極性。政策的精準落地同樣關鍵，例如一些地方出台了針對文旅企業的暑期專項補貼政策，對演出、夜游、研學等項目給予財政支持，幫助中小企業度過高峰運營壓力期。



消費者選擇一座城市旅遊，除了看景、看演出，更在意體驗。這種體驗很大程度上取決於城市公共服務體系的完善程度。今年暑期，不少城市聚焦提升遊客滿意度，從優化交通指引到加強景區接待能力、延長公共場館開放時間、推出多語言講解服務等，用綉花功夫打磨服務細節。政府部門不僅要當好“東道主”，更要以顧客思維提升公共服務，讓遊客玩得安心、住得舒心、消費放心。數字化手段也要成為提升服務效率的重要工具。多地旅遊局上線官方小程序，集信息查詢、路線導航、投訴反饋於一體，為遊客提供一站式智能服務，體現了政府服務從管理型向服務型轉變。

