安徽政協召開“加快高校雙一流建設”協商會

安徽大學先進電力電子與電能變換團隊查看使用了高功率密度變換器的產品。（圖片來源：央廣網） 中評社北京8月4日電／據央廣網報導，建設教育強國，龍頭是高等教育。當前，高等教育轉型升級正成為安徽在新一輪生產力布局中的強大支撐。如何加快推進高等教育內涵式、高質量發展，更好服務區域經濟建設？7月17日下午，省政協“加快高校‘雙一流’‘雙特色’建設”月度專題協商會，政協委員、專家、高校代表及省有關廳局負責人齊聚一堂，建言獻策。



“不進則退”的關口



7月15日5時34分，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭，在我國文昌航天發射場點火發射，天舟九號入軌後於8時52分成功對接空間站天和核心艙後向端口，發射任務取得圓滿成功。由合肥工業大學楊善林院士、丁帥教授團隊牽頭，聯合相關單位共同研製的非接觸式智能生理檢測裝置“首望”已隨天舟九號上行至中國空間站，開始長期在軌運行。



高等教育作為基礎研究主力軍和重大科技突破策源地，是建設教育強國的龍頭和科技成果的“富礦”。近年來，安徽堅持以“雙一流”為引領、“雙特色”為補充，推動構建高質量高等教育體系，取得明顯成效。中國科大、合工大、安大3所高校的13個學科入列“雙一流”建設，40所特色高校、51個特色學科、118個特色專業（群）立項建設……



讓高等教育更好賦能全省新興產業發展，需要在更大範圍內凝心聚力。2025年，“加快高校‘雙一流’‘雙特色’建設”列入安徽省委、省政府和省政協共同制定的月度民主協商計劃。



省政協組織部分省政協委員、有關部門和專家學者組成聯合調研組，赴蕪湖、蚌埠實地調研，前往陝西學習考察，認真瞭解上海、江蘇、浙江、山東、湖北、廣東、重慶、四川等八省市先進經驗，並與省直相關部門、中安在線聯合開展問卷調查，為會議順利召開打下堅實基礎。



“‘雙一流’建設與我省科技創新、新興產業發展需求和群眾上好大學的期待有不小差距”“特色化發展不夠，專業設置‘低水平多而全’，‘多校一面’問題突出”“產業、專業、就業、創業協同不夠，產教融合層次不高”……協商會上，與會人員在發言中不避問題、直擊症結。



會議共收到發言材料和調研報告82篇，從現狀分析到對策建議，角度多樣、詳實具體、幹貨滿滿。與會人員一致認為，全省高等教育已經到了“不進則退”的關鍵爬坡期，必須要進一步增強責任感緊迫感，把准目標任務，提升建設水平，奮力創優爭先。