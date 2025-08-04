城市更新，離不開科技創新應用

清華大學合肥公共安全研究院科研人員勘察應用現場。（圖片來源：清華大學合肥公共安全研究院） 中評社北京8月4日電／據人民網報導，同步實現歷史建築保護與空間開發利用——



數千噸的石庫門建築騰挪移動，又毫發無損地“歸位”



雨後初晴，上海張園的石庫門建築群清麗雅致，老居民們發現，一年前被“移走”的“90多歲”華嚴里建築群，毫發無損地“歸位”了。



為何要挪房子？



“在保護建築的大前提下挪房子，能挖掘城市發展所需的寶貴空間，還能改善老建築的功能環境。”步進式自行走建築移位裝置主要發明人、同濟大學建築物移位技術研究中心副主任盧文勝說，比如上海音樂廳，毗鄰城市主要交通線，人來車往的噪聲和振動嚴重影響其音質效果，通過平移、頂升、增加地下室及功能空間，讓“80多歲”的老音樂廳煥發新生。



老建築移位有多難？



“這就像把一塊老豆腐放在一張塑料片上端走。”盧文勝舉例，就拿張園內面積最大的華嚴里建築群來說，長度超過70米、總建築面積約4000平方米、重達7500噸，但材料老化、結構破損，斑駁的外牆上爬滿了裂痕，兩處過街樓僅二層牆體相連，經不起千斤頂推拉等傳統移位方式，稍有不慎就可能散架。



盧文勝介紹，傳統的移位作業，通常需要進行托換處理並鋪設下滑道，且建築只能沿著固定的滑道方向進行推拉移動。而石庫門里弄建築密集、巷道狹窄，很難騰挪出足夠的建設空間。作業完成後，須拆除托換梁及下滑道，不僅工序繁復、成本高昂，而且施工過程中的振動較大，產生的固體廢棄物也較多，既不利於歷史建築的精細化保護，也與當前城市更新所倡導的綠色、低碳理念相悖。

