金融加力，助燃暑期經濟

中評社北京8月4日電／據人民網報導，這個暑期，“蘇超”火爆出圈。“進球大戰太精彩！”7月20日，剛剛看完第七輪“蘇超”揚州隊與南京隊的比賽，南京市民張先生意猶未盡，“為了慶祝南京隊的勝利，吃個燒烤夜宵去。”



張先生的這趟揚州之旅源於一張幸運門票。不久前，張先生通過江蘇銀行APP搖號，抽中在揚州舉辦的第七輪江蘇省城市足球聯賽門票，隨後又在該銀行“跟著蘇超去狂歡”專區抽中揚州金陵大飯店房費代金券和加油優惠券。



“門票有了，住宿和出行都有優惠，還等什麼呢？”比賽當天，張先生自駕前往揚州。一趟行程算下來，張先生共花費700多元，累計節省315元。這次出行的良好體驗，讓張先生萌發了繼續跟著“蘇超”玩轉江蘇各地市的想法。



“票根經濟”風生水起，“跟著演出、賽事去旅行”風靡各地，暑期的新消費熱潮裡，各地挖掘特色亮點，金融服務再添把力，更好地連接消費者與豐富多彩的消費活動。



銀行APP發起假期消費權益抽獎、推出信用卡預訂出行服務可享折扣的優惠活動，對接“蘇新消費”“水韵江蘇”等政府消費節活動……江蘇金融監管局引導金融機構在暑期推出一系列“金融＋”的特色服務，在線下餐飲零售、文體會展、交通出行等領域加大支持力度，讓“政府補貼＋金融讓利＋商家優惠”多重優惠同向發力，激活暑期消費。



各地金融機構積極助推暑期消費，不僅從需求端入手，讓消費者享受便利和優惠，還從供給端入手，支持文旅項目升級、商戶提升服務質效。



“暑期遊客激增，如果不改造升級，沒法承接旅行高峰。”重慶冠達世紀游輪有限公司有關負責人王偉介紹，公司主營業務為游輪旅遊，今年準備改建游輪並增加班次。



民生銀行重慶分行工作人員在走訪中瞭解到企業的資金需求後積極對接，為企業授信1.5億元，並在暑期旺季到來之際為企業完成了貸款資金4500萬元出賬、供應鏈產品簽約等。“在金融支持下，我們趕在7月前完成了改造升級，預計整個暑期遊客流量將提升5萬人次、拉動消費提升10%。”王偉說。

