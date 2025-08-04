讓西夏文從歷史深處走出來

中評社北京8月4日電／據人民網報導，輕點屏幕，晃動手柄，西夏陵便以三維動畫的方式徐徐呈現在學生們眼前。鄧文韜繼續點擊屏幕，一座座陵墓迅速變換面貌，三維畫面不斷豐富：高大的陵寢建築、全副武裝的守陵衛士、晦澀難懂的西夏文字，讓大家目不暇接。



“這就是八九百年前的西夏陵，那時候，陵區的很多建築都刻印有西夏文。”鄧文韜見學生們沉浸在其中，趁熱打鐵講起西夏文字的構造原理。鄧文韜是寧夏大學西夏學研究院副教授，擅長利用信息技術激發學生們的求知欲。西夏文，這種掩藏於歷史深處的神秘文字，在他的講解下變得生動有趣、引人入勝。



一幅碑刻拓片



第一眼看到就深受震撼



鄧文韜今年37歲，因早年間一次偶然的機會與西夏學結緣：2011年，他即將本科畢業時，慕名來到寧夏大學西夏學研究院訪學。研究院資料室的數十排書架上，滿滿當當的文獻資料讓他愛不釋手。在與寧夏大學西夏學專家的交流中，學者們淵博的學識和獨到的見解讓他受益匪淺。



那時候，他就決定來寧夏大學攻讀西夏學碩士。從此，他全身心投入這門外界看來頗為神秘的學科，接連攻讀碩士、博士，並在畢業後留校任教。



作為一名歷史學者，鄧文韜最大的興趣之一便是研究各類西夏文獻，經常不惜長途跋涉去文獻所在地實地瀏覽。若能向當地文物局求得拓片，他更是如獲至寶。“文獻是歷史研究的重要依據，我們經常能從神秘的西夏文字中解讀出有趣的歷史細節。”鄧文韜說。



“淘到寶貝啦！”剛從河北出差回來的鄧文韜，背著鼓鼓囊囊的帆布包，興衝衝趕到西夏學研究院的資料室。他取出背包中的移動硬盤，拷貝出一份西夏文拓片的掃描圖，上傳數據庫。

