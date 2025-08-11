中評數據：穩定幣在港上路前景可期

圖1 近5年來香港社交媒體涉穩定幣議題的討論聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港8月11日電/今年8月1日，香港立法會早前（5月21日）通過的《穩定幣條例草案》正式生效，這意味著金管局開始接受穩定幣發行人的牌照申請，預計明年初將發放首批牌照。穩定幣作為各國在金融領域博弈的新戰場，未來在香港的發展前景為何，香港將如何從中抓住機遇等議題，近期持續引起社會廣泛熱議。



中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：主流輿論普遍樂見香港能緊跟穩定幣的這股風潮，並預期其在日後將釋放巨大的發展潛力；較多觀點認為及早對穩定幣進行佈局，將有利於穩固與增強香港的國際金融中心地位，同時亦是推動人民幣走向國際化的重要機遇。不過，也有部分市民憂慮穩定幣或對香港的金融系統帶來潛在風險與挑戰，期望特區政府在接下來的初期試驗性階段，能準確把握好推動行業發展與健全監管框架之間的平衡。



如圖1所示，近月特區政府對穩定幣發展進行規範化的重大舉措，令香港社交媒體涉該議題的討論聲量與關注度皆出現激增，更錄得近5年來的最高峰值。過去香港社會有關穩定幣的討論，更多聚焦的是其在本地以外其他國家或地區的政策與市場動向；直至2022年10月，特區政府發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，首次宣示對全球虛擬資產創新持開放兼容的態度後，涉及穩定幣在香港本地發展的輿論才開始日益增多。足見，特區政府對穩定幣的政策取向與戰略部署，是很多香港市民認為穩定幣能否在本地獲得生存空間的關鍵因素。而在全球範圍來看，香港是最早一批建立穩定幣發行人監管制度的地區之一，因此不少人都認為香港在穩定幣的賽道上具備一定的先發優勢。

