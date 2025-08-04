美沉浸式中文學校創始人在美東探索中文教育

2024年，吳憲（左）在北京參加世界中文大會。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京8月4日電／據人民日報海外版報導，吳憲，美國南卡羅來納大學教授，東點中文公立特許學校創始人，一生深耕數學與教育。“要做，就要做到最好。”這句話貫穿了他從江蘇常熟走到哈佛大學的漫長旅程，也貫穿了他在教學、科研、文化推廣等領域的持久堅持。



赴美求學



吳憲出生於江蘇常熟，15歲時隨父母回到老家，學習鐘表技術謀生。一次支農勞動中，他不慎左手重傷，只得在家休養，然而這段“被迫空閑”的日子，卻激發了他新的興趣。他開始研究無線電，組裝收音機，甚至挑戰電視機組裝。



憑借圖紙與自學，他在兩個月內成功組裝了一台黑白電視機，引來鄰里圍觀，這成為他後來在學術之路上不斷鑽研的前奏。



除了實踐能力，吳憲自小對數學情有獨鐘。課堂之外，他經常主動找來難題和書籍挑戰自己，尤其迷戀三次、四次方程，敬仰數學家華羅庚。“每當解出一道難題，心裡就無比歡喜。”這種純粹的興趣，最終將他引向更高的平台。



1977年恢復高考，他順利考入清華大學基礎課數學師資班。在等待錄取結果時，他曾幾度徹夜難眠，直到通知書到手才徹底安心。



在清華期間，他獲得參加數學大師陳省身與美國數學家格裡菲斯在北大和中國科學院聯合講學的機會，主講內容為“微分幾何”。清華選派了4名本科生參加，吳憲就是其中之一，他在兩輪考核中皆獲第一名，獲得格裡菲斯教授青睞，推薦到哈佛大學攻讀博士學位。



“當時我們全家人都不知道留學是怎樣的，但是家裡人都特別支持我，覺得這是個好機會。”吳憲說。1981年10月，吳憲前往美國哈佛大學數學系讀書，專攻“代數幾何”專業，享受獎學金待遇。