“跨境理財通”2.0個人投資者逾16萬人

中評社北京8月4日電／據新華社報導，香港金融管理局總裁餘偉文4日撰文表示，“跨境理財通”2.0優化措施自實施以來，市場反應良好，截至今年6月底，參與的個人投資者超過16萬人，與“跨境理財通”1.0相比增幅超過120%。



南向通方面，香港參與機構的投資者持倉市值超過160億元人民幣，與“跨境理財通”1.0相比錄得兩倍的增幅。餘偉文說，隨著南向通投資者對香港市場產品瞭解加深，以及日益重視分散投資，南向通投資者的產品選擇逐漸多元化，從初期存款類產品為主到現在越來越多配置於基金和債券產品。



去年推出的“跨境理財通”2.0優化措施包括額度提升、產品擴容、投資者門檻放寬、參與機構範圍擴大，以及進一步完善銷售推廣安排。餘偉文談到，近期金管局與內地監管機構在“跨境理財通”2.0的政策框架下共同推出包括“一次性同意”、“三方線上會議”和非親身方式開立南向通戶口等優化措施，以便銀行提供更有效的銷售和開戶服務。



餘偉文表示，香港銀行反應積極，有6家銀行已落實“一次性同意”安排以主動向客戶介紹產品及提供資訊，另有10家銀行正計劃落實有關安排。此外，自今年6月推出“三方線上會議”短短一個多月內，部分銀行已推出或正準備推出有關措施。



