青茂口岸累計通關人次破億

中評社北京8月4日電／據新華社報導，澳門特區政府治安警察局4日介紹，截至當日上午8時，青茂口岸累計通關客流量突破1億人次。



治安警察局表示，青茂口岸是連接粵澳的重要跨境通道，憑借其高效便捷的通關模式和24小時通行的優勢，成為支撐“珠澳雙城生活”的熱門通道。自2021年9月8日開通以來，已成為澳門第二大通關量口岸，去年通關客量占澳門出入境總客量的16.3%。



據介紹，青茂口岸作為全國電子化、智能化口岸，其核心優勢基於採用“合作查驗、一次放行”創新便捷通關模式，旅客排一次隊、讀一次證、采集一次生物特徵，即可高效完成兩地邊檢查驗手續。青茂口岸以自助通關為主，出入境大堂各設有50條合作查驗自助通道及6條人工通道，使用合作查驗自助通道完成珠澳兩地出入境手續平均用時僅約20秒。



青茂口岸的開通有效分流關閘口岸龐大的通關客流，均衡澳門的口岸通關資源和布局，提升整體通關效率和通關體驗。數據顯示，2025年1月至7月，青茂口岸出入境總客量已逾2078.6萬人次，日均約9.8萬人次，較去年同期增長1.8%。



治安警察局表示，青茂口岸自開通以來已陸續推出多項便民措施。未來將與珠澳兩地的相關部門緊密合作，共同研究推出更多便利通關措施，持續提升通關效率和體驗。