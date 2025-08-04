陳雨菲時隔9年再奪澳門羽毛球公開賽冠軍

中評社北京8月4日電／據新華社報導，3日，2025年澳門羽毛球公開賽落下帷幕。中國隊選手陳雨菲在女單決賽中直落兩局，戰勝丹麥選手萊恩，時隔9年再奪澳門公開賽冠軍。



澳門羽毛球公開賽是世界羽聯巡回賽超級300賽事，在經歷日本公開賽和中國公開賽連續兩站高級別比賽後，國羽大部分主力本站選擇休整，由奧運冠軍陳雨菲領銜眾多年輕球員出戰。但新生代球員發揮不夠穩定，各單項國羽僅有陳雨菲晉級四強。



這場女單決賽，陳雨菲延續此前的出色發揮，通過自己擅長的拉吊與變速突擊，牢牢掌控場上局面，最終連下兩城戰勝對手奪冠。這也是她本賽季斬獲的個人第五個冠軍，此前，她在瑞士羽毛球公開賽、亞洲羽毛球錦標賽、泰國羽毛球公開賽和新加坡羽毛球公開賽實現登頂。



陳雨菲賽後表示，自己賽前的目標就是衝擊冠軍，從結果來看很滿意，但比賽過程中也暴露出一些問題，好在通過調整及時得到解決。展望即將在8月底舉行的羽毛球世錦賽，她認為，對手很多也很強，每一場比賽都會有困難，“上場後做好過程，戰勝自己最重要。”



其他四個單項，印尼選手法漢男單奪冠，馬來西亞組合阿裡夫／葉睿慶男雙問鼎，中國台北隊組合謝沛珊／洪恩慈收穫女雙冠軍，丹麥組合馬蒂亞斯／博爾將混雙冠軍收入囊中。