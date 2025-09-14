中評月刊：美國科技右翼崛起與影響

中評社香港9月14日電/復旦大學中國研究院副研究員、清華大學人工智能國際治理研究院戰略與宏觀研究項目主任劉典與通訊作者、湖南中醫藥大學馬克思主義學院講師、湖南省當代中國馬克思主義研究中心特約研究員伍笛凱和中南林業科技大學馬克思主義學院講師鄭欣在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《美國科技右翼的崛起：戰略演進與中國應對》。作者認為，技術加速主義的裂變與重組，構成了美國科技右翼崛起的內在驅動力。以蒂爾、安德森為代表的科技右翼精英，通過對蘭德右翼加速主義與庫茲韋爾技術奇點論的再闡釋，構建起有效加速主義的意識形態工具，推動技術資本從市場要素升維為新型權力本體。在特朗普2.0時代，美國科技右翼與傳統右翼在反監管領域促成戰略共生，但在產業政策、權力秩序、全球化立場方面存在結構性分歧，從未來趨勢看兩者蘊含局部裂解與動態平衡的發展張力。美國科技右翼通過制度性套利、“旋轉門2.0”滲透機制、技術民族主義制度化三重機制完成權力重構。美國新型政經聯合體“科工複合體”通過技術代差與投資布局的“權力前置”、供應鏈主導權與標準制定的“規則霸權”、技術工具化與戰場重塑的“新型權力”實現全球權力投射。面對美國科技霸權的系統性壓制，中國應打造自主可控的數字經濟體系、設計多邊普惠的地緣科技網絡、構建文明共生的全球治理框架以實現結構性應對。文章內容如下：



引言



拜登政府執政中後期以來，美國科技精英群體的政治立場發生了顯著變化，部分傳統的左翼科技精英加速轉向保守主義陣營，逐步匯聚成一股具有結構性影響力的科技右翼力量。①科技右翼特指深度嵌入人工智能等前沿技術領域、並主動將技術精英身份與右翼政治主張相融合的企業家與投資人群體。2024年美國總統大選周期成為美國科技右翼勢力崛起的標誌性節點。該群體通過政治獻金、智庫滲透、媒體賦能等復合渠道，將技術話語權轉化為政治影響力，其與特朗普主導的MAGA（讓美國再次偉大）運動形成多合共振，並助力特朗普勝選開啟總統第二任期。