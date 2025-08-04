塔吉克斯坦青年：一帶一路為我打開新世界

中評社北京8月4日電／據中國日報網報導，塔吉克斯坦青年阿米爾哈姆扎·特穆爾佐達（Amirhamza Temurzoda）的夢想不僅關乎個人的發展，也與家鄉經濟的未來緊密相連。24歲的他目前在天津求學，希望打造一家能夠增進塔吉克斯坦和中國經貿往來的企業。



特穆爾佐達的家鄉是距離塔吉克斯坦首都杜尚別約100公裡的哈特隆州丹加拉市。近年來，在共建“一帶一路”倡議的推動下，丹加拉市已成為中塔兩國經貿合作的重要節點。特穆爾佐達也見證了來自中國的投資給當地社區帶來的積極改變。



2014年在丹加拉市落地的中泰新絲路塔吉克斯坦農業紡織產業園是中塔共建“一帶一路”倡議的標志性項目。經過多年的發展，這裡已成為中亞最大的綜合性紡織園區之一。特穆爾佐達說，該園區覆蓋了從棉花種植到服裝生產的整個產業鏈，直接雇傭員工600餘人，並間接帶動了數千人的就業。



“這個項目不僅促進了當地的經濟增長，也讓年輕人第一次切實感受到了商業所帶來的變革力量。”特穆爾佐達說。他自己也是受此啓發，在大學選擇學習金融和經濟專業。



在校期間，他注意到了當地對來自中國的消費科技產品的需求不斷增長，“質量好、價格優惠的中國科技產品，如智能手表、智能手機，在塔吉克斯坦年輕人中間尤其受到歡迎”。於是，他就利用阿裡巴巴國際站采購貨源，通過社交媒體進行營銷，逐漸建立起了一家蓬勃發展的小企業。



最初，月利潤在三四百美元左右，但很快就增長到了大約1000美元。兩年的時間裡，特穆爾佐達的社交媒體賬號吸引了超過4萬名粉絲，這也為他的小企業建立了穩定的客戶群。



到第三年，他正式註冊了一家貿易公司並推出了自己的品牌。憑借著4萬粉絲的基礎和一支負責物流、采購和IT的小團隊，他成立了一家功能完備的小企業。他回憶說：“就像中國俗話所說的，‘麻雀雖小，五臟俱全’。”



近年來，中塔兩國經貿合作不斷深化，中國長期是塔吉克斯坦最大投資來源國和主要貿易夥伴之一。2023年，中塔雙邊貿易額達到近40億美元，同比增長53.5%，創造了新紀錄。