中評社北京8月4日電／網評：將轉型的挑戰轉化為發展的機遇



來源：大公網 作者：吳志斌



7月30日，香港特區政府發布了《香港營商環境報告：“一國兩制” 獨特優勢》，向社會各界以及海內外投資者詳細介紹香港的最新發展情況和制度優勢，全方位地向世界展示香港開放、安全、穩定、高效和國際化的營商環境。財政司司長陳茂波指出，無論是駐港公司數量的上升還是金融市場、恒生指數的走勢乃至香港經濟的增長值，都反映出國際投資者對香港的信心正在進一步提升。



這份《報告》長達94頁，分成“背靠祖國優勢 聯通全球商機”及“維持長期繁榮穩定 成商界安全避風港”兩個主要部分。首章提及“面對美國的霸淩行徑和保護主義，特區政府會繼續保持零關稅自由港的地位”；第二章則強調自香港國安法和《維護國家安全條例》實施後，香港重建了安全穩定的營商環境，成為吸引國際資金和投資的安全港。若是將這份報告與目前的國際形勢和香港發展的自身訴求相結合，我們不難發現，這份報告實則是一份對內事關民生，對外事關轉型的重要文件。



“營商環境報告”展示機遇



對內事關民生講的是香港在目前的制度下，具有將本港經濟發展的蛋糕做大做好做強的無限潛能。在過去許久的時間里，房地產、金融股市和本地零售業支撐了香港的核心發展力。然而在疫情之後，世界地緣政治矛盾衝突進一步升級，特區政府依靠賣地和股票印花稅的收入並不如預期，為長遠保持財政健康帶來影響。面對如此困境，要破局，更要轉型。一方面，在本港發展布局中，要加快北部都會區發展規劃，將創新科技產業打造成為經濟發展的新拉力，形成“南金融北創科”的發展格局。

