四川崇州舉辦港澳僑台界人士親子夏令營活動

活動合影。（崇州市政府僑台辦供圖） 中評社北京8月4日電／據中國僑網報導，為豐富港澳僑台界人士子女的暑期生活，8月2日，四川省崇州市政府僑台辦與崇州市圖書館共同舉辦港澳僑台界人士親子夏令營活動，25個家庭50餘人參加活動。



活動當天，家長和孩子們來到在崇台資企業——成都鈞喬農業科技開發有限公司，該公司董事長胡淑美為大家講解了農場為什麼取名叫“瘋狂農莊”、有機生態農業是指什麼、環境保護的重要性、農場建立23年以來如何利用微生物技術防止養殖病蟲害的案例。隨後，農場培訓老師、台胞王茵慧帶領大家參觀農場，講授農場如何利用生物多樣性實現有機循環發展，如何做到不依賴農藥實現病蟲害的防治。



活動結束後，家長紛紛表示此次活動很有意義。“對孩子們來說，這次活動不只是學習農業和生態方面的知識，更重要的是在他們心裡播下了正確的價值觀種子。他們在認識世界的過程中，慢慢懂得了要敬畏自然、守護好我們共同的家園，這種經歷非常重要。”僑界人士晏清表示。



“這是首次舉辦港澳僑台界人士親子活動，旨在為他們的家庭搭建起相互溝通和交流的平台。”崇州市政府僑台辦相關負責人表示，未來，崇州市將持續深化與港澳僑台界人士的交流聯繫，充分發揮橋梁紐帶作用，積極探索利用僑台資源服務崇州經濟和社會發展路徑。