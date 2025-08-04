對俄水下暗戰升級？特朗普核潛艇指令引猜測

這是4月22日在俄羅斯莫斯科拍攝的克里姆林宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月4日電／據新華社報導，美國總統特朗普在與俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫通過社交媒體持續“隔空交火”後，特朗普表示，已於8月1日下令將兩艘美國核潛艇部署到“適當區域”。特朗普這個含糊不清的命令引起全球媒體的廣泛猜測。



路透社8月2日稱，目前美國海軍和五角大樓拒絕就特朗普的言論或核潛艇是否已被調動發表評論。



特朗普並未說明核潛艇型號和具體部署地點，這也引起了外界的廣泛猜測。美國有線電視新聞網（CNN）8月2日稱，美國擁有3種不同類型的核潛艇，包括執行海基戰略核打擊任務的“俄亥俄”級戰略核潛艇、攜帶大量“戰斧”導彈的巡航導彈核潛艇以及執行常規作戰任務的攻擊核潛艇。



其中“俄亥俄”級戰略核潛艇最多攜帶24枚配備多個核彈頭的“三叉戟2”潛射洲際導彈。後者射程超過7400公里，這意味著它們無須靠近俄羅斯，從大西洋、太平洋、印度洋或北冰洋就能發射洲際導彈攻擊俄羅斯。為保持水下核威懾的可靠性，戰略核潛艇的行蹤高度保密，美國海軍幾乎從未透露它們的具體部署地點。美國科學家聯合會核專家漢斯·克里斯滕森表示，擔任戰備值班任務的美國戰略核潛艇始終處於向俄羅斯目標發射核導彈的位置，“它們一直都在那裡，不需要所謂部署到指定地點”。



同時美國還有4艘經過改裝的“俄亥俄”級巡航導彈核潛艇，它們用154枚“戰斧”巡航導彈取代了導彈發射筒裡的“三叉戟2”洲際導彈。CNN稱，這些“水下巨獸”的動向也屬於高度機密，但近年來，美國海軍偶爾會發布它們出現在軍事熱點地區附近的消息，借此向對手發出威懾信息。此外美國還有3種型號的攻擊核潛艇：“弗吉尼亞”級、“洛杉磯”級和“海狼”級，它們主要執行常規作戰任務。冷戰時期，美國攻擊核潛艇經常會在蘇聯周邊海域嘗試追蹤蘇聯戰略核潛艇，蘇聯攻擊核潛艇也進行類似的“貓捉老鼠遊戲”。



俄羅斯《論據與事實報》網站8月3日稱，俄軍事專家瓦西裡·丹德金認為，特朗普下令部署的核潛艇可能會部署在靠近堪察加半島的北極地區和太平洋區域，也可能被派往地中海。俄軍事專家康斯坦丁·西夫科夫稱，美國戰略核潛艇前往俄羅斯沿海附近毫無意義，它們的標準作戰巡邏區位於美國海岸附近，它們從那裡就可以安全地對俄羅斯實施核打擊。而美國的攻擊核潛艇則不斷靠近俄羅斯海岸附近巡航，這並不是什麼新消息。