英媒：歐盟擬全面升級基建加強備戰

中評社北京8月4日電／據新華社報導，據英國《金融時報》網站7月29日報道，盟交通運輸事務負責人警告稱，一旦與俄羅斯發生戰爭，歐洲大陸的公路、橋梁和鐵路不適合快速運輸坦克、軍隊和軍用物資。



希臘籍歐盟委員會委員阿波斯托洛斯·齊齊科斯塔斯告訴《金融時報》記者，如果征召北約的坦克來應對俄羅斯軍隊入侵歐盟東部邊境地區，它們會卡在隧道裡，導致橋梁倒塌，並受困於邊境協議。他正計劃斥資170億歐元全面改革歐洲大陸的基礎設施，以提升軍事機動性。



齊齊科斯塔斯說：“我們有需要升級的老舊橋梁，我們有需要拓寬的狹窄橋梁，我們還有需要新建的橋梁。”他表示，如果歐洲軍隊無法快速調動，就不可能保衛歐洲大陸。他說：“今天的現實情況是，如果我們想把軍事裝備和部隊從歐洲西部調動到東部，那需要數周時間，在某些情況下甚至需要好幾個月。”



現有的大部分基礎設施在建造時並未考慮到需要在整個歐盟範圍內運送軍隊。歐洲公路上的卡車一般重達40噸，而坦克重達70噸。



歐盟目前正在制定一項戰略，通過升級覆蓋整個歐洲大陸的4條軍事走廊沿綫的500個基礎設施項目，確保能夠“在幾小時內，最多幾天內”調動部隊以應對外部襲擊。



這些項目是歐盟方面與北約及其軍事指揮官共同確定的，目前出於安全原因處於保密狀態。齊齊科斯塔斯表示，布魯塞爾方面還將減少官僚程序，以避免北約坦克在跨境時“受到文書工作的阻礙”。



他將於今年晚些時候提交這一戰略。在歐洲大陸掀起一波備戰浪潮之際，該戰略是其中的一部分。目前有警告稱，歐洲可能與俄羅斯發生更廣泛的對抗，美國則計劃減少在歐洲的安全存在。



北約秘書長馬克·呂特在今年6月警告北約成員國，俄羅斯可能會在2030年前襲擊某個北約成員國。