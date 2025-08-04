馬中青年共繪文化交流新篇章

馬中兩國大學生與當地原住民共進午餐。（圖片來源：新華網） 中評社北京8月4日電／據新華網報導，繪制壁畫、共同烹飪美食、募捐衣物……來自馬來西亞多所高校的中國留學生、本地學生，以及來自中國高校的學生代表近日走進馬來西亞霹靂州的甘榜基巴央原住民村開展社區服務，親身體驗馬來西亞原住民獨特的生活方式與民俗文化，並在交流互動中增進瞭解、提升友誼。



本次探訪活動是為期一周的“2025馬中青年交流計劃”系列活動之一。據瞭解，本次系列活動於7月26日正式啟動，旨在通過實地走訪、文化體驗與學術交流，為馬中兩國青年搭建深入溝通與協作的平台。活動期間，青年代表們探訪馬來西亞華人博物館，瞭解華人社群在馬發展歷程中的貢獻與與友族和睦共處的歷史；走進原住民部落，體驗傳統習俗、特色風情與生活智慧；參觀本地高校與博物館，深化在科技、學術、人文領域的交流。



“2025馬中青年交流計劃”系列活動由馬中友好協會與霹靂州婦女關懷協會聯合舉辦。馬中友好協會副秘書長黃振隆介紹，兩國青年此次深入鄉村、親身體驗社區生活，意義深遠。他指出：“青年的交往是未來關係的根基。我們希望通過這種沉浸式的交流，增強馬中青年對彼此國家社會結構與文化價值的理解。”他表示，希望類似活動能夠常態化開展，為兩國未來友好關係注入持久動力。



30日上午，活動團隊抵達位於霹靂州的甘榜基巴央原住民村。在村中開展社區服務的50多名大學生分工有序，一部分與村民共同準備午餐，一部分負責分發慰問物資；此外，還有大學生自發為村內活動中心繪制壁畫。除了繪畫，他們還以馬來西亞傳統班頓詩歌形式寫下“綉上潔白中國花，花開芬芳又嬌艶；文化雖異不成阻，互相尊重是紐帶。”這句詩歌象徵了馬中青年心靈相通、共建未來的友誼願景。村民也熱情回應青年們的到訪，儘管語言偶有不通，但友善的笑容與真誠的交流早已打破隔閡。



不少參與活動的中國大學生表示，通過參與此次活動，留下了在馬美好而珍貴的人生體驗。本地大學生也向記者表示，通過活動，更深一層瞭解馬來西亞多元友族的生活和文化，也結交了更多新朋友。