烏克蘭無人機軍購貪腐案　四人被捕

中評社北京8月4日電／據大公報報導，綜合半島電視台、路透社報導：烏克蘭又爆貪腐案，該國反貪機構8月2日宣布破獲一起涉及國防領域的重大貪污案，涉案人員包括一名烏克蘭議員、兩名地方官員、數名烏克蘭國民警衛隊官員。報導稱，他們涉嫌故意抬高無人機和信號幹擾系統的採購價格並收受回扣。



據報導，烏克蘭國家反腐敗局（NABU）和反腐敗專門檢察官辦公室（SAPO）在社交平台上稱，涉案官員故意提高這些設備的價格。NABU和SAPO稱，腐敗官員收受的回扣金額高達合約金額的30%。這些貪腐官員挪用了地方政府2024至2025年年度的預算資金。目前已有4人被捕，未知確切身份。



此前，7月22日，澤連斯基批准了一項旨在削弱烏克蘭反腐機構獨立性的法律，引發烏克蘭民眾連續兩天在該國多地舉行抗議活動。在各方壓力下，澤連斯基隨後提出一項旨在保障反腐機構獨立性的法律修正案，並最終推動烏議會在一周內完成審議程序。



另外，俄羅斯南部索契市一座油庫遭到烏克蘭無人機襲擊，引發大火，迫使機場一度停飛。當局派出超過120名消防員滅火，火勢已經受控。俄羅斯官員表示，事故沒有造成人員傷亡。俄羅斯國防部表示，防空部隊摧毀了93架烏克蘭無人機。



與此同時，俄軍持續對烏境多地發動空襲。烏克蘭新總理斯維里登科指出，南部城市尼古拉耶夫一處住宅區遭導彈擊中，造成7人受傷。