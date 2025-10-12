中評：粵港澳灣區數據知識產權金融規則銜接

中評社香港10月12日電/廣東工業大學國家安全研究中心研究員陳寶欣博士後，與廣東工業大學國家安全研究中心科研助理劉立宏在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《粵港澳大灣區數據知識產權金融規則銜接：實踐困境與現實進路》。作者認為，為加快數據要素市場建設，充分釋放數據經濟效能，亟須構建符合數字經濟市場需求的數據知識產權規則。當前，數據知識產權與金融結合成為主流趨勢，二者共同構成知識產權運營生態的重要組成部分。粵港澳大灣區作為中國數字經濟發展的先行之地，長期獲得中央的金融政策支持，數據知識產權的金融潛力正日益釋放。然而，在“一國兩制三法系”的特殊背景下，粵港澳大灣區數據知識產權金融市場存在跨域協同機制缺位、適用標準和範圍不統一、市場發展生態失衡的規則差異。為此，可通過推動數據知識產權交易制度協同、打造數據知識產權質押保障平台以及重構數據知識產權證券化市場生態體系，系統促進粵港澳大灣區數據知識產權金融規則銜接。文章內容如下：



2025年國務院政府工作報告提出深化財稅金融體制改革，明確涵蓋完善科技金融、數字金融標準體系等內容，並強調加強知識產權保護、運用和價值實現。①在數字經濟蓬勃發展與中國金融體制機制持續深化改革的雙重驅動下，金融行業轉型已成大勢，數據作為一種獨特的資產催生了數據金融。作為數字金融領域的關鍵創新方向，數據知識產權金融聚焦促進數據知識產權和金融結合，是圍繞數據的知識產權（如專利權、商標權、著作權）開展的金融活動，鼓勵銀行、證券、保險等各類資本與數據知識產權進行資源對接，通過金融工具和服務實現數據知識產權的價值轉化，解決數據持有方的資金需求，並為金融機構提供新的業務模式。作為中國數字經濟發展的先行示範區，粵港澳大灣區金融行業發展迅速。②2019年出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》早已強調，發展粵港澳大灣區需強化知識產權保護和運用，依托粵港、粵澳及泛珠三角區域知識產權合作機制，全面加強粵港澳大灣區在知識產權保護、專業人才培養等領域的合作。2024年黨的二十屆三中全會再次明確提出，深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。