首批五個國家公園旗艦物種野生種群數量恢復

中評社北京8月4日電／據人民日報報導，中國國家公園建設實現從試點探索、破冰突圍到系統協調、全面推進的歷史性轉變。首批設立的5個國家公園旗艦物種野生種群數量持續恢復，生態系統多樣性、穩定性、持續性穩步提升。



國家林草局自然保護地管理司副司長孫鴻雁介紹，近年來，國家林草局會同有關省份和部門，採取一系列措施，推動國家公園建設取得明顯成效。



三江源國家公園整體保護了長江、黃河、瀾滄江的源頭生態系統。與試點前相比，源頭再現“千湖美景”，藏羚羊、藏原羚、藏野驢等野生動物數量大幅增長，建園後草地植被蓋度提高8.6%。



大熊貓國家公園實現13個大熊貓局域種群栖息地連通，建設6條生態廊道。我國野生大熊貓總數量從上世紀80年代的1100只恢復到約1900只。



東北虎豹國家公園暢通野生動物遷徙通道，建成現代化智能化的天空地一體化監測體系，實現對東北虎、東北豹的全天候、全區域動態監測。東北虎、東北豹數量分別從試點之初的27只、42只增長到70只、80只左右。



海南熱帶雨林國家公園人工促進修復受損天然林，雨林生態系統逐步恢復。全球最瀕危的靈長類動物之一海南長臂猿，野外種群數量由設立之初的5群35只增長到7群42只，是全球20種長臂猿中唯一持續增長的種群。



武夷山國家公園，福建、江西兩省一體化開展生態系統保護修復，新發現雨神角蟾等多個新物種，黃腹角雉數量保持在1000只左右。