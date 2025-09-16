中評月刊：國際貿易戰中去美元化的中國選擇

中評社香港9月16日電／中國社會科學院研究員、首屆孫冶方金融創新著作獎獲得者蒲堅在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《國際經貿鬥爭中去美元化的中國選擇》，作者認為：當前國際經貿鬥爭因美國逆全球化政策與美元 “武器化” 持續升級，全球近百個國家加速去美元化，通過本幣結算、減持美債、分散外匯儲備方式等降低美元依賴。人民幣國際化取得進展，國際支付份額提升。面對美元信用波動加劇的嚴峻形勢，需構建錨定資源、生產、貿易等邊三角形信用機制。該機制以資源供應持續——物質生產堅實——多邊貿易穩定築牢信用根基，通過金磚組織、上合組織等平台強化多邊貿易規則互信。推動人民幣在資源計價、生產合作中擴大應用，以CIPS（人民幣跨境支付系統）與數字人民幣夯實支付信用，形成“資源保障—生產支撐—貿易互信—貨幣聯動”的信用共同機制，為去美元化進程提供共同性的中國方案。

文章內容如下：



近年來，國際經貿格局發生深刻變化，部分國家單邊主義、貿易保護主義愈演愈烈，以關稅霸凌、技術封鎖等手段破壞全球產業鏈、供應鏈，國際經貿領域對抗性顯著增強。在此背景下，2025年4月25日召開的中共中央政治局會議明確提出“統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭”①。這個表述被認為是中國對國際形勢嚴峻性、長期性和艱巨性做出的最新判斷。



基於這樣的判斷，中國在戰略和多層次的戰術創新方面將會有所布局，其核心在於通過精準反制、多邊合作、制度突破和金融創新，構建防禦與進攻兼備的應對體系，同時以雙循環戰略增強經濟韌性、貨幣韌性，最終為實現從被動防禦到主動塑造國際經貿秩序、貨幣信用秩序的轉變，提供中國方案。