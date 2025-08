中評社香港8月4日電/韓聯社報導,韓國外交部長官趙顯表示,與中國保持良好關係,同時與美日合作確保國際秩序不受“中國威脅”,這是韓國政府的立場。



《華盛頓日報》3日刊登近日對趙顯進行的專訪,趙顯在專訪中作出如上表述。趙顯提及朝俄軍事合作等地緣政治挑戰因素時表示,我們在東北亞地區面臨“中國給鄰國造成一些困擾”(becoming somewhat problematic with its neighbors)的問題。他說,我們看到中方在南中國海和黃海地區的所作所為。他評價稱,中國快速實現經濟增長,並成為各方的競爭對手。



趙顯說,我們警惕中國的崛起以及來自中國的挑戰,同時要向中方發出“我們願與中方保持良好關係,也想看到中方就雙邊關係乃至地區事務遵守國際法”的資訊。從該角度出發,韓方還將與日方合作。



趙顯指出,我提到的是韓方在本地區面臨的新挑戰,但我同時也認識到與中方保持良好關係的必要性。