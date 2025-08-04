韓金建希案獨檢組稱執行尹錫悅拘留令立場不變

中評社香港8月4日電／韓聯社報導，韓國負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組4日重申，將對前總統尹錫悅執行拘留令，將其帶至訊問室接受調查。



獨立檢察官助理文鴻周當天下午向媒體記者表示，獨檢組絕非無意執行拘留令，目前正慎重研討如何避免引發不必要的問題。他指出，以往只要出示拘留證，絕大多數嫌疑人都會予以配合，但如果此次未能成功執行，普通嫌疑人今後是否還會配合執法引人擔憂。



文鴻周提到，2017年負責前總統朴槿惠“親信干政案”的獨檢組組長正是尹錫悅本人，尹錫悅當時拿到崔順實（現名崔徐願）拘留令後隨即予以執行。我們很清楚尹錫悅當年是如何辦案的，現在只是本著一視同仁的原則依法處理而已。



文鴻周表示，可能有人會質疑“反正尹錫悅不會開口陳述，拘留尹錫悅無用”，但站在偵查機關的角度看，該措施是為了確認嫌疑人是否真正實施了被指控的犯罪行為，並判斷是否具備提起公訴或支援公訴的條件。從嫌疑人的角度來說，如果確有冤情，也可以借此機會進行申辯，爭取不被起訴。



對於拘留令到期後該如何應對的問題，文鴻周表示，拘留令的有效期是指啟動執行的時間，只要在期限內著手執行，即便逾期，也可以繼續完成。他補充道，如有必要，我們將重新提請法院簽發拘留令，但強制執行拘留、開展訊問調查的方針不會改變。



文鴻周還指出，獨檢組認為執行拘留令當天尹錫悅並非因天熱而脫掉囚服，他脫掉衣服躺在地上是為了強烈抵制拘留令執行工作。在這一點上，法務部長官鄭成湖此前發表的立場也與獨檢組意見一致。



獨檢組上周在記者會上表示，尹前總統為抗拒拘留，脫下囚服，僅穿著內衣進行頑強抵抗。對此，尹錫悅的法律代理人當天予以反駁，稱此言並不屬實，尹錫悅認為當天上午不會有律師探視，加上天氣炎熱，就暫時脫掉了囚服。