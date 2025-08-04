世界進入與強權支配的新經濟秩序對峙的時代

中評社香港8月4日電／日經新聞報導，美國總統特朗普已決定提高對世界各國徵收的對等關稅。特朗普揮舞著高關稅的大棒，以力量強迫各國開放市場和增加對美投資。隨著作為最大經濟大國的美國背棄自由貿易，世界進入了被迫與強權支配的新經濟秩序對峙的時代。



特朗普在美國東部時間7月31日（北京時間8月1日）簽署的總統令中，設定了對等關稅的新稅率。此前衹有全部國家或地區一律為10%的基本稅率。自8月7日起，對約70個國家或地區徵收10%～41%的對等關稅。



對日本關稅為15%。由於美國對幾乎所有進口汽車徵收25%稅率的汽車關稅，雖然日本與美國就下調至12.5%達成協定，但並未寫入總統令。由於日美協議的稅率與對等關稅的法律依據不同，實施時間尚不清楚。



特朗普政府迄今已與日本和歐盟等7個國家或地區完成貿易談判。在沒有達成協定的情況下，也有很多國家被上調了稅率。



特朗普對巴西打擊虛假資訊等措施不滿，將在10%對等關稅的基礎上另外加徵40%的關稅。巴西總統盧拉對當地媒體表示：“我們（對美）也要徵收50%”，顯示出對抗姿態。



在美國徵收35%關稅的加拿大，總理卡尼也表示了“失望”。這是因為特朗普此前以打擊合成毒品芬太尼為由，對加拿大徵收了25%的關稅，現在進一步提高了稅率。



對台灣徵收20%的對等關稅。賴清德在“繼續努力實現合理稅率”這一立場上，力爭降至與日本相同的15%。在安全保障方面不得不依賴美國的情況下，台灣未在公開場合批評美國。



特朗普政府在行政命令中表示，有可能根據與各國或地區的談判進一步調整稅率。換個角度來看，今後美國也將繼續用高關稅向各國施壓，要求開放市場。



在歐盟委員會負責貿易談判的前歐盟委員馬爾斯托姆(Cecilia Malmstrom)擔心地表示，“在主要國家屈服於特朗普政府壓力的現狀下，貿易體系的存續將面臨嚴峻的可靠性測試”。



正如美國貿易代表辦公室(USTR)代表格里爾所說，特朗普政府正在有意“重建”貿易體系。



自1995年世界貿易組織（WTO）成立以來，美國的有效關稅稅率基本低於3%。一系列關稅上調的措施很可能使有效關稅稅率達到與第二次世界大戰前相同的水準。如果超過20%，則可以追溯到第一次世界大戰前的水準。



特朗普關稅擾亂了世界，但給美國帶來了稅收增加這一好處。美國海關和邊境保護局（CBP）的統計顯示，僅對等關稅的10%部分，截至7月13日的稅收就達到221億美元。25%的汽車關稅達到124億美元。



稅收一旦增加就很難輕易收手。在特朗普執政之後，高關稅成為常態的情況也越來越有可能成為現實。



桑坦德銀行(Santander)的經濟學家分析認為，高關稅對美國經濟的影響不小。據估算，成本轉嫁將使美國國民的負擔增加100億至150億美元。對於不知何時會上漲的物價，人們的不安難以消除。特朗普關稅本身的合法性在美國國內也受到了懷疑。