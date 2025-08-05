湖南行：飛虎隊隊員助力豐富紀念館藏品

飛虎隊紀念館（中評社 陳思遠攝） 中評社懷化8月5日電（記者 陳思遠）飛虎隊紀念館位於湖南芷江機場旁，建立於2005年5月，占地63畝，由中美空軍指揮塔舊址、中美空軍聯隊俱樂部舊址、飛虎隊紀念展館、飛虎隊實物館、飛虎將軍雕像廣場、飛虎群雕以及抗戰時期遺留下來的軍事輔助建築物組成，是中美友誼的重要歷史見證。



8月4日上午，兩岸記者走進飛虎隊紀念館。館內，一尊紅色飛機雕像格外醒目，它仿佛在靜靜訴說著飛虎隊與中國軍民在芷江上空協同作戰、守護領空的崢嶸歲月。雕像機翼上棱角分明的鯊魚嘴塗裝栩栩如生，這一飛虎隊的經典標識，曾令侵華日軍聞風喪膽。



中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館館長吳建宏介紹，美國僑領陳燦培曾到芷江考察，認定芷江有能力且具備優良的紀念場館來展示美國飛虎隊員的相關實物。返回美國後，他積極宣傳芷江，還先後四次為芷江捐贈了600多件實物。在此期間，許多美國飛虎隊員也多次前來芷江考察，並紛紛捐贈出自己珍藏的物品。2010年11月6日，華裔“飛虎隊”員黃煜臻向芷江飛虎隊紀念館捐贈10萬美金及二戰文物。



吳建宏回憶，當年飛虎隊老兵羅西來到芷江，在館內參觀時被牆上一幅照片吸引——那是他年輕時身著飛行服投身作戰的影像，駐足凝視許久，他驚喜地說道：“這些照片在美國都找不到，沒想到竟能在芷江看到。”隨後他便脫下身上那件極具特色的飛虎隊外套，當場捐贈給芷江飛虎隊紀念館。這件帶著歲月溫度的外套，就此成為館內又一件見證中美並肩抗戰的珍貴藏品。



參觀結束後，記者們在飛虎隊紀念館內選購了飛虎隊主題冰箱貼，留作紀念。

