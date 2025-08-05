莫迪：都來買國貨　印度不是“死亡經濟體”

印度總理莫迪8月2日在印度北方邦城市瓦拉納西的一個集會上發表講話。（圖片來自莫迪辦公室網站） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，印度總理莫迪日前表示，印度“將成為世界第三大經濟體”，呼籲民眾都來購買並推廣本土產品。印媒報導說，這是莫迪對美國總統特朗普此前宣布將對印度商品加征關稅並稱印度是“死亡經濟體”的間接回應。



此外，印度政府消息人士向媒體透露，印方對美國威脅制裁並不買賬，將繼續與俄羅斯的石油交易。



莫迪：都來買國貨



特朗普7月30日在社交媒體平台“真實社交”上宣布，將從8月1日起對印度輸美商品徵收25%的關稅並實施其他“懲罰”。特朗普說，印度可儘管將其“死亡經濟體”拖向深淵，眼下美印經貿往來極少，因印方關稅是全世界最高之一。



特朗普發帖抱怨印度關稅稅率太高，非關稅壁壘又比其他任何國家“繁雜”，造成美印貿易多年來維持較小規模。他隨後發帖說：“我們與印度之間貿易逆差巨大。”



據多家印度媒體報導，在特朗普宣布將對印度輸美商品加征關稅後，莫迪2日呼籲民眾購買本土產品，以在全球不確定性加劇之際減輕印度經濟所受衝擊。



莫迪當天在印度北方邦城市瓦拉納西的一個集會上發表講話時說：“世界經濟正面臨諸多憂患，形勢不太穩定。現在，無論我們買什麼，標準應該衹有一個：買那些由印度人揮灑辛勤汗水製造出來的產品。”



他還表示，印度將成為世界第三大經濟體，因此印度必須在經濟利益方面保持警惕。



《印度斯坦時報》報導說，雖然莫迪沒有直接點名特朗普，但其上述表態被視為對特朗普關於“印度是‘死亡經濟體’”“印度嚴重依賴美國市場”說法的間接回應。